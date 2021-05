El agente de Gareth Bale ve el futuro del galés lejos del Real Madrid, pese a su contrato

“Es una discusión entre las tres partes: nosotros, el Real Madrid y el Tottenham. Nosotros tenemos nuestros puntos de vista y se los haremos saber en el momento preciso” , explicó Barnett. El buen momento de Bale tras la marcha de José Mourinho como entrenador del Tottenham sería vital para la ‘renovación’ del delantero. “ Se lo dije al Tottenham desde el principio: ‘Si le das partidos, le muestras confianza, le dejas jugar a su manera, no le dices que haga esto o lo otro. Trátale como a Messi o Cristiano. ¿Qué no es tan bueno como ellos? Ya lo verás’ ”, admite el agente del jugador. “Está probado que cada vez que le dejan funcionar así, él ha rendido y ha marcado un montón de goles. Es un jugador de clase mundial. Ese ha sido el gran error, pero no voy a culpar a nadie”.

You May Also Like