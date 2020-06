El actor porno Ron Jeremy será juzgado por cargos de violación a 4 mujeres

“La Policía ha investigado todas las denuncias serias y los jueces las han desestimado, al igual que la mayoría de las acusaciones de ‘manoseo’. Nunca me han acusado ni he pasado un día en la corte por nada de esto”, dijo el actor en 2017.

Si fuera declarado culpable de todas las acusaciones la pena de prisión alcanzaría los 90 años para Jeremy , quien con su apodo “ The Hedgehog” ha sido una de las estrellas más importantes de la industria pornográfica y cuenta con un documental sobre su vida, dirigido por Scott J. Gill y titulado “Porn Star: The Legend of Ron Jeremy”.

