El actor Leonardo Ortizgris se propone ser congruente con ideales y proyectos

Y es un poco duro al afirmar que no tiene sentido que “como actor, en redes sociales y con la prensa estés a favor de ciertos cambios, si tu arte y quehacer no refleja eso, estás un poco en contradicción”.

“No es mi objetivo”, dice a Efe Ortizgris cuando se le cuestiona sobre la razón por la cual al menos tres de sus últimos personajes tocan temas de diversidad e igualdad. Aunque añade: “por ahí no va mi necesidad creativa, pero cuando yo leo esos guiones me atraen muchísimo porque es tener la posibilidad de hacer un cuestionamiento y reflexionar lo que nos interesa como sociedad”.

You May Also Like