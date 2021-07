El actor James Franco pagará 2,2 millones de dólares para resolver su demanda por conducta sexual inapropiada

El convenio judicial requiere que tanto Tither-Kaplan y Gaal como el resto de personas involucradas hagan públicas sus demandas. El dinero no reclamado se destinaría al Centro Nacional de Leyes de la Mujer, una organización sin ánimo de lucro que aboga por los derechos de las mujeres a través de iniciativas políticas y de litigio. El acuerdo incluye términos “no económicos” que no se han hecho públicos y una declaración conjunta. “Todos coinciden en la necesidad de asegurarse de que nadie en la industria del entretenimiento, independientemente de su sexo, raza, religión, discapacidad, origen étnico, origen, género u orientación sexual, enfrente discriminación, acoso o prejuicio de ningún tipo”, destaca el documento.

