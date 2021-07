El actor Drake Bell, sentenciado a dos años de libertad condicional por dos delitos contra menores de edad

Sin embargo, los delitos por los que ha sido sentenciado ocurrieron durante una noche de esa etapa (con SG teniendo 15 años en 2017) en uno de los conciertos que ofreció en un club nocturno de Ohio. La corte pudo ver los mensajes de alto contenido sexual que Bell le envió esa noche , motivo por el que la joven no tuvo reparos en llamar “pedófilo” a Bell, describiendo los acontecimientos acaecidos en el backstage, que no han trascendido del todo.

“Hoy acepto esta sentencia porque mi conducta no fue la correcta. Lamento que la víctima se haya sentido herida de alguna manera , porque, como es obvio, esa no era mi intención”, ha declarado el actor a través de un comunicado que ha leído su abogado.

