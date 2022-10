El actor Cuba Gooding Jr. se libra de entrar prisión tras ser declarado culpable de abuso sexual

Cuba Gooding Jr no entrará finalmente en prisión. El actor fue acusado en 2019 por tres mujeres distintas de haber abusado sexualmente de ellas, y el pasado mes de abril este se declaró culpable de uno de los cargos a cambio de no entrar en la cárcel. Finalmente, el juez ha admitido su condición, según informa The New York Times.

Después de un proceso judicial muy mediático y complejo, la declaración del intérprete ha sido suficiente para que se admitan como condena únicamente los seis meses de asesoramiento sobre alcohol y modificación del comportamiento, los cuales ya ha cumplido.

“Pido disculpas por haber hecho a alguien sentirse indebidamente tocada” fue la declaración que cambió el rumbo del juicio contra el artista, que se refería, en concreto, a un incidente acontecido en junio de 2019 en un exclusivo club de Times Square. Según la denunciante, Gooding le puso la mano en el pecho sin su consentimiento y la apretó.

El intérprete, ganador de un premio Óscar, fue arrestado por primera vez en junio de 2019 después del incidente en el bar, aunque después fue puesto en libertad bajo fianza. A partir de entonces, varias mujeres se animaron a compartir sus desagradables experiencias.

La fiscalía llegó a recopilar hasta 19 testimonios de mujeres distintas, aunque solo dos llegaron a testificar. De estas solo ha quedado un cargo por el cual ha sido condenado.

Tras el veredicto, el actor deja de tener cargos pendientes en la ciudad de Manhattan. Aunque ahora tendrá que enfrentarse a dos demandas civiles que lo acusan de abuso. Una en la Corte Suprema del Estado y la otra en la Corte del Distrito Federal.