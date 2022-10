El actor Brendan Fraser quiere rodar ‘La Momia 4’

La tercera y última entrega, La momia: La tumba del emperador Dragón , se estrenó en 2008 y desde entonces Fraser no ha vuelto a ponerse en la piel del arqueólogo Rick O’Connel. Sin embargo, eso podría cambiar. En una entrevista concedida a Variety como parte de la promoción de su próxima película, The Whale , el actor confirmó que estaría dispuesto a regresar a su icónico papel una cuarta vez para vivir nuevas aventuras.

