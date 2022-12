El accidente que han evitado Messi y los jugadores de la selección argentina

Las celebraciones en Argentina no han hecho más que comenzar tras la llegada de la selección albiceleste a Buenos Aires . El paseo en autobús que han realizado todos los integrantes de la albiceleste, ha ido acelerando el paso entre la multitud, pero los cables del alumbrado de la ciudad no están a la altura de sus jugadores . Casi salen decapitados , pero sus enormes reflejos lo han impedido.

You May Also Like