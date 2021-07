El absentismo laboral bate su récord en España con la pandemia y llega al 7,1%

Desde Adecco recalcan que “no es posible cuantificar de forma exacta a cuánto asciende el absentismo” y agregan que, además, “el contexto en 2020 fue completamente atípico debido a la Covid-19. No en vano, la pandemia “derivó en un aumento de las horas de trabajo perdidas por Incapacidad Temporal (enfermedad común o accidente no laboral), así como por otros conceptos como permisos (por la necesidad de cuidar familiares enfermos) u horas perdidas en el lugar de trabajo (faltas de suministros, por ejemplo).

You May Also Like