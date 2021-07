El abandono de Simone Biles en la final por equipos de gimnasia de los Juegos Olímpicos desata los rumores: ¿problemas físicos o mentales?

A Biles le quedan cinco finales : el All Around (Jueves 29 de julio, 12.50 horas), el Salto: Domingo 1 de agosto, 10.45 horas), las Asimétricas (Domingo 1 de agosto, 12.25 horas), el Suelo (Lunes 2 de agosto, 10.45 horas) y la Barra fija: Martes 3 de agosto, 10.45 horas). ¿Podrá competir en todas ellas?

Aunque lo que sí sucedió es que Biles no ejecutó el salto que había indicado a los jueces, un Yurchenko con doble pirueta y media, pues solo le metió pirueta y media. El motivo todavía no ha trascendido, pero parece ser que ya en el calentamiento podría estar tocada.

Después de un salto no demasiado bueno en la primera rotación, tras el que cayó de manera poco ortodoxa y no demasiado bien, se marchó con cara de contrariedad.

