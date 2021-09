El 95% de las muertes se reporta en no vacunados

En cuanto a los indicadores de muertes en personas no vacunadas, Prosperi subrayó que esa es la mejor respuesta para los antivacunas. “Casi un 95% de las personas que no se vacunaron son las que están muriendo por la Covid-19. Te imaginas cuántos decesos tendríamos si las personas no estuvieran vacunadas”, se preguntó.

En primer lugar, la entidad de Salud mostró que 65 personas que habían recibido dos dosis fallecieron. No obstante, esto es algo que a simple vista puede confundir o atemorizar, por que no se plantea cuánto representa eso del total de las personas que cumplieron su ciclo de vacunación. Tampoco dice qué significa en el contexto actual de la pandemia.

