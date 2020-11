“El 90% de la parrilla ganaría con ese coche”

Al ver lo que había dicho (el 90% de la parrilla son 18 pilotos, y no todos dominarían con la mano de hierro del británico), Verstappen matiza. “Tal vez otros no sean tan dominantes como Lewis, pero aceptas la situación en la que te encuentras y tratas de sacarle el mejor partido. No estoy frustrado, estoy más bien concentrado en lo que podemos hacer para intentar vencerlos”, zanja al respecto.

El último en unirse a esa corriente ha sido Max Verstappen . El neerlandés, que se ha confirmado como el único en poder seguirles el ritmo con su Red Bull , ha sido elocuente en sus palabras: “Tengo mucho respeto por lo que han logrado. No estoy frustrado por ver a Lewis en Mercedes pero, siendo honesto, el 90% de la parrilla podría ganar con ese coche. No tengo nada contra Lewis, es un gran piloto, pero el coche es muy dominante “, admite el neerlandés en los medios oficiales de la F1.

