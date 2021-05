El 82.6% de la población rechaza la ‘Constitución’

El 44.1% de los entrevistados respondió que se debe hacer una Constitución “completamente nueva” a través de una constituyente. El 38.5% consideró que la Carta Magna requiere cambios puntuales y que estos deben hacerse mediante dos Asambleas. Solo el 11.9% opinó que se debe mantener como está, mientras que el 5.5% restante contestó que no sabe o no respondió.

El 11.9% dice que se debe quedar como está, y el 5.5%, no sabe o no responde.

You May Also Like