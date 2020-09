el 80% de las personas más poderosas en EE UU son blancas

El sector de la comunicación tampoco se libra . No hay ningún editor de las 5 revistas más leídas que no sea blanco. Entre los directores de medios de noticias, tan solo hay 3 que son negros o hispanos, frente a 12 que son blancos. Hollywood, foco de reivindicaciones, también presenta una importante disparidad. De los directores de los 25 principales estudios, tan solo 3 no son blancos.

En el otro lado de la moneda se pueden encontrar profesiones de todo tipo . Entre las 24 personas que lideran la administración Trump, tan solo 3 no son blancos. En el Tribunal Supremo, de 9 cargos que existen, 2 son negros o hispanos, situación similar a lo que ocurre en el ejercito americano, donde los jefes militares blancos son 7 y tan solo uno es negro. Para el caso del Senado, de los 100 senadores que hay, 9 no son de raza blanca, y tan solo existen 3 gobernadores de estado negros o hispanos de un total de 50.

El estudio, publicado por The New York Times, tiene en cuenta diversos cargos en ámbitos muy diferentes, como puede ser el cuerpo de policía, jueces, empresarios de Hollywood, directores de universidad o políticos. De las consideradas 922 personas más poderosas de Estados Unidos, 742 son blancas y 180 son gente de color , entre los que se encuentran negros, hispanos, asiáticos, nativo americano o multirracial.

You May Also Like