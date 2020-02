“El 80% de la población estará en contacto con el virus del papiloma humano”

Desde 2003, el 14 de febrero no es solo el Día de los Enamorados, también es el Día Europeo de la Salud Sexual. Esta jornada, iniciativa de la Alianza Europea para la Salud Sexual, pretende servir para concienciar a la sociedad en la prevención de las infecciones de este tipo.

Entre las conocidas como ETS, el virus del papiloma humano (VPH) se ha convertido en la más frecuente. Además en 2019 fue la tercera enfermedad más buscada en España en la plataforma doctoralia. No en vano, el país registra 1,9 millones de nuevos casos cada año.

Aunque en el 90% de las ocasiones la infección suele ser eliminada de manera natural por el sistema inmunitario del paciente en dos años, no hay que olvidar que el 99% de los casos de cáncer cervical están vinculados con este virus y que anualmente esta patología afecta a unas 2.500 mujeres en España, por lo que son muy importantes los controles.

La doctora Anna Mallafré responde a las principales preguntas sobre este virus.

¿En qué consiste el VPH? Son un grupo de virus, más de 150, de los que 40 presentan riesgo de provocar cáncer. Se pueden encontrar en los genitales femeninos y masculinos y en el canal anal pero también en la boca y la garganta, entre otros sitios. Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, en hombres y en mujeres.

¿Qué sintomatología presenta? Suele ser un hallazgo casual durante las revisiones ginecológicas. La citología detecta algún cambio en el cérvix que indica que hay una posible infección. Cuando se trata de un estado más avanzado, en algunas mujeres puede dar sangrados, pero no es muy habitual.

¿Cómo se actúa si la citología detecta algo? Si sale una lesión de bajo grado, normalmente se completa con el test del papilomavirus para ver si esa lesión es fruto de este virus. La mayoría de ellas regresan solas, la inmunidad de la mujer es capaz de eliminar el virus. Por eso cuando se comunica un positivo en el virus no hay que alarmarse. Hay que seguir los controles con el ginecólogo para determinar de qué tipo de lesión se trata. Y hay que controlarlas porque entre un 10 y un 15% pasan a lesiones de alto grado.

¿Hay tratamiento? Existe un gel vaginal para la prevención y tratamiento de alteraciones leves. Tiene estudios que lo avalan pero es bastante reciente. Las lesiones de bajo grado se pueden ir observando, que es lo que se viene haciendo, y la mayoría desaparecen solas, pero es verdad que no hacer nada genera mucha ansiedad en la paciente.

Sí se extirpan las verrugas genitales. Sí, esa es otra cuestión. Son lesiones aparatosas pero los virus que las causan, el 6 y el 11, son de bajo riesgo.

¿Qué números son los peligrosos? Los más importantes son el 16 y el 18, y también está el 31. Junto a algunos otros son los que pueden desarrollar una lesión cancerígena.

¿Qué pruebas se les realizan a ellos? Se les puede realizar también el test del papilomavirus o se puede hacer una pequeña biopsia si hay alguna lesión.

Sin olvidar que el uso del preservativo es fundamental, es cierto que en este caso no garantiza que no se vaya a contraer el virus. Exacto, es un virus que no se transmite por el semen sino por contacto y el preservativo hay zonas que no cubre.

¿Cómo se previene entonces? Con educación sexual y, lo más importante, con la vacuna. Es muy importante recomendar la vacuna en niños y niñas, incluso para las chicas de más de 26 o 27 años, a las que no les entró en el colegio. Además se ha visto que el tabaco está relacionado con la progresión del virus, así que cuando se detecta, el primer consejo es dejar el tabaco.

Pero la vacuna no cubre todos los tipos. No. La más reciente cubre siete de alto riesgo y dos de bajo. Aunque el paciente haya tenido la infección se le recomienda vacunarse al haber múltiples serotipos. Hay muchos estudios a favor de la vacuna. Australia está casi en proceso de erradicar los casos de cáncer por papiloma gracias a ella.

anna mallafré Licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona en 2011, es ginecóloga especialista en Reproducción Asistida y Sexualidad. En la actualidad, trabaja en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y es miembro de la plataforma doctoralia, así como de las sociedades científicas más importantes.

Tampoco la cubre la Seguridad Social y cada dosis supera los cien euros. Está incluida para las niñas en el calendario vacunal. No entra para aquellas personas que no fueron vacunadas en el colegio. El precio puede ser un inconveniente pero hay que valorar sus beneficios.

¿Cuántas dosis son necesarias? Dos o tres, depende de la edad a la que se administre la primera.

¿Qué avances se están dando en la investigación? Se trabaja en tratamientos y se intenta evitar la conización en lesiones de alto grado, que es quitar el trocito de cuello uterino en el que está la infección. Tiene implicaciones de cara al embarazo y a la fertilidad. Sobre la vacuna, los últimos estudios tienden hacia su eficacia porque hay problemas de abastecimiento en algunos países. Y cada vez que sale una, cubre más serotipos.

¿Hay muchos bulos? Los mitos y la poca información son uno de los problemas del virus del papiloma. El 80% de la población estará en algún momento en contacto con él, pero puede no desarrollar la infección, y también el 80% de los positivos sin lesión regresarán solos.