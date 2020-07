El 72% de los españoles cree que las empresas deben revisar la duración de la semana laboral

Según Jesús Cubero, director de comunicación del Grupo Adecco : “Los trabajadores españoles cada vez más abogan por un modelo basado en los resultados, y no tanto en las horas realizadas. Casi 8 de cada 10 empleados en España lo piensan, y nos acerca a países como Australia o Estados Unidos. Tras la pandemia, la importancia de la productividad ha relegado la asistencia o presentismo, aunque medir los resultados y la producción es complejo, ya que cada persona trabaja a un ritmo diferente y la carga de trabajo no es lineal. Lo que está claro es que ya se empieza a plantear la posibilidad de revisar la estructura de los contratos, y la semana laboral u horario tradicional establecido”.

