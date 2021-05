El 72.5% no apoya la unión civil de personas del mismo sexo

Con esto coincide el presidente de la Fundación Iguales. “Es parte de la tendencia mundial. Los jóvenes vienen con otro chip: comprenden que no hay espacio para la discriminación en la sociedad que ellos quieren construir. Eso no forma parte de sus valores y está reflejado en la encuesta y se refleja en el apoyo general”, dice.

“Valores como la equidad son compartidos tanto por el activismo LGTBI como por las feministas y creo que hay un espacio de entendimiento. Allí es donde se da [con la encuesta] otra muy buena noticia: está calando ver los problemas de distintos grupos humanos desde un aspecto interseccional. Reconocer que los derechos LGTBI no se van a consolidar si no avanza también la agenda de los derechos de las mujeres”, añade.

“Ésta es la base del estado de derecho. El matrimonio igualitario no es un caso diferente. Las opiniones de la mayoría, aunque es importante conocerlas, no pueden invalidar los derechos de un grupo minoritario”, alega.

Cristian González Cabrera, investigador sobre los derechos de las personas LGTBI de la Human Rights Watch, con sede en Nueva York, opina que los derechos de las minorías suelen ser impopulares, pero esto no significa que no tengan derechos, advierte. Recuerda, además, que en un estado democrático como el de Panamá las legislaturas y tribunales se rigen por sus obligaciones de derechos humanos, incluido el principio de igualdad ante la ley.

Por el contrario, el 18.4% de los encuestados se muestra a favor, mientras que al 6.8% le es indiferente y el 2.3% no sabe o no responde.

