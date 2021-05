El 70% de los españoles consume complementos alimenticios, muchos sin eficacia ni seguridad demostrada

Estos son los probióticos , pues “solo son eficaces en caso de rehidratación ante diarrea aguda o por consumo de antibióticos, pero hay pocas pruebas que indiquen que pueden ser eficientes frente a infecciones respiratorias, aumento de defensas o pérdida de peso”; los compuestos ricos en omega-3 , sobre los que los investigadores concluyen que “en la mayoría de ellos no existen pruebas con calidad suficiente para sacar conclusiones definitivas, aunque se han observado efectos positivos a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares , tratar enfermedades gastrointestinales y mejorar la cognición, entre otros”; y los complejos de extractos de hierbas (en general), así como la glucosamina, el ginseng y el extracto de ajo, que “son los productos más estudiados”, mientras que las valoraciones relativas a la equinácea, los extractos de arándanos y la alcachofa, “son menores y no hay pruebas claras de efectividad”.

You May Also Like