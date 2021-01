El 70% de los empleos destruidos en España durante la pandemia pertenecen al comercio y la hostelería

No obstante, dentro de los no asalariados, recalca del estudio de Adecco, hay diferencias sustanciales. Ha bajado el número de empleadores (caída interanual de 74.100 personas; -7,7%) y también el de otros (donde se incluyen principalmente miembros de cooperativas y personas que ayudan en el negocio familiar sin remuneración; que perdió 7.800 personas, -7,8%).

Si separamos los empleos en dos grandes categorías, Asalariados y No asalariados (empleadores y autónomos), la casi totalidad de los puestos de trabajo destruidos en los últimos doce meses (97,8%) corresponden a la primera. En efecto, el número de asalariados ha tenido en el tercer trimestre un descenso interanual de 682.000 personas (-4,1%), al mismo tiempo que el de no asalariados (empleadores y autónomos) ha disminuido en apenas 14.400 (-0,5%).

Según un estudio realizado por el Grupo Adecco, y como dato positivo, cinco de las once ramas de actividad existentes han incrementado su ocupación a lo largo de estos meses de azote de la pandemia de coronavirus. En concreto, el de finanzas y seguros (+4,4% interanual), agua y energía (+2,7%), que exhiben los mejores resultados porcentuales. No obstante, el mayor número de nuevos empleos, corresponde al sector de las administraciones públicas (AA.PP.) y servicios sociales (84.200; +1,9%).

