El 70% de Iberoamérica no tiene leyes de protección a trabajadoras del hogar

Algo que también sucede con la protección a la maternidad, cuando el 27% de los países iberoamericanos “todavía no ha equiparado el descanso de maternidad al mínimo de 14 semanas establecido por la OIT” y un 36% cuenta con leyes que no aseguran que el 100% de la cobertura de la licencia esté a cargo de la seguridad social.

“A nivel global, las mujeres acceden solo a un 75% de los derechos que poseen los hombres, vemos que hay avance pero no desde luego no hay equidad”, manifestó a Efe la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.

