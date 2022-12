el ‘7’ no se entrenó sobre el césped tras el partido de octavos ante Suiza

La sospechosa suplencia ante Suiza, después de que el seleccionador Fernando Santos señalara su disgusto tras las quejas de Cristiano al ser sustituido en el último partido de la fase de grupos, parece haber revuelto las aguas en la concentración portuguesa. El ‘crack’ portugués no completó el plan de entrenamiento habitual de los suplentes y el combinado luso no lo incluyó entre las bajas, lo que aumenta los rumores antes del choque de cuartos ante Marruecos .

