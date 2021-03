el 7 de abril se abre el plazo

Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que la ley del IRPF establece la imputación de rentas inmobiliarias, excluyendo la residencia habitual. Por ello, aunque no se haya podido disfrutar de esta segunda vivienda, “la imputación de ingresos no se altera por el confinamiento del contribuyente” .

Según la normativa de la declaración del IRPF, aquellas personas “que no obtengan rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros anuales, no tendrán obligación de presentar su declaración”, destaca Carmen Rodríguez Calvo , directora área Fiscal y Tributario de AGM Abogados. Sin embargo, este límite se fija en 14.000 euros si el contribuyente tiene más de un pagador “ y los rendimientos percibidos del segundo y restantes pagadores, en su caso, superen los 1.500 euros”.

