El 67% de las páginas de comercio electrónico en la UE no cumplen los derechos de los consumidores

Pese a las normas europeas que así lo establecen, el 45% de los comercios online no ofrecían de manera accesible ayuda a los consumidores sobre a donde acudir en caso de tener un problema con el envío. Y una quinta parte de las páginas no respetaba la regulación de bloqueo geográfico que permite a los clientes comprar en webs que no realizan entregas en su país de residencia.

Además, un 20% de las webs publicitaban un precio que no incluía los gastos de envío o cargos adicionales. Un tercio de las mismas no informaba a los clientes de la garantía mínima de dos años en caso de haber comprado un producto defectuoso.

Según este análisis, más de un cuarta parte de las páginas analizadas no informó a los consumidores sobre cómo eliminar una suscripción y casi la mitad no ofrecía información precisa sobre el plazo de devolución de un producto, que se sitúa en ambos casos en 14 días.

You May Also Like