El 66% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid

En su reciente informe de situación de la enfermedad Covid-19, la OPS destacó que hasta el 1 de agosto de 2020 —comparado con igual período de 2021— se presentó más del triple de hospitalizaciones (mil 303 en 2020 vs 431 en 2021), y si se extiende el período de evaluación hasta el 21 de agosto la diferencia es cinco veces mayor (mil 476 en 2020 vs 312 en 2021).

Los más recientes datos del portal oficial Our World in Data muestran que hasta el pasado 28 de agosto, en Panamá, un 66% de la población tenía al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19, superando el promedio mundial, de 39.6%, y a ocho países de la región de América: Perú, Colombia, México, República Dominicana, Costa Rica, Argentina , Estados Unidos y Brasil.

