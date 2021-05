El 55% del personal educativo que participará en el retorno gradual a clases ya está vacunado

“Definitivamente esa es una de las condiciones como lo dice el Decreto, preferiblemente porque hay algunos que quizás tomarán la decisión de no vacunarse por algún motivo personal, pero en este momento no tenemos ese registro. Todos se están vacunando, han asistido con mucha motivación; creo que quizás para dentro de dos meses nosotros hemos podido haber agotado este proceso de evaporación de los docentes de Panamá”, afirmó la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos.

You May Also Like