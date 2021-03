El 54% de las mypes mundiales lideradas por mujeres se ha reactivado

“Las mujeres como consumidoras –en particular las millennials– siguen siendo una fuerza impulsora del cambio, ya que exigen opciones de pago digitales. Visa está comprometida con la equidad digital y entiende la importancia de estudiar las tendencias de las mujeres en los negocios y las consumidoras, no solo para apoyarlas mejor, sino para aprender de ellas y aplicar estas lecciones en toda la región”, afirmó da Rocha Campos.

You May Also Like