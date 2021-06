El 52% de los empleos en España se automatizarán esta década y el 65% de los niños harán un trabajo que no existe

En España el 52% de los puestos de trabajo actuales corre el riesgo de automatizarse, parcial o totalmente, en la presente década. No obstante, según el informe, esta situación a priori perjudicial no necesariamente debería conllevar un aumento del desempleo ya que “el carácter cambiante de los empleos ha sido una característica permanente del progreso tecnológico en el pasado y, en última instancia, conducirá a la aparición de nuevos tipos de trabajo”.

