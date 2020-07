“El 46% de los ciberataques a empresas españolas entran a través de sus proveedores”

De hecho, para simplificar este proceso, existen herramientas online como es el caso de EQualify, que permite realizar un auto-diagnóstico y saber dónde se debe invertir para tener una pasarela o, en general, una solución con el nivel de seguridad deseado. Lo que sí es cierto, es que no existen las soluciones “seguras” pues eso sería un término absoluto y la seguridad 100% no existe, ya que es un concepto relativo.

La preocupación por la ciberdelincuencia no para de crecer en todos los ámbitos de la organización, no solo entre los responsables de seguridad, sino también entre la Dirección e incluso en las áreas de Compras. En concreto, según nuestro reciente estudio la preocupación ha superado, por primera vez, el 90%. Es decir, 91 de cada 100 organizaciones están muy preocupadas por la ciberseguridad.

