El 39% de empresas prevé mejora económica y un 66% cree que recuperará la facturación preCovid desde 2022

El 73% de los empresarios españoles ve “mala o muy mala” la situación económica de España, si bien un 39% confía en que la situación económica mejorará en 2021, cinco puntos más que en julio del año pasado, al tiempo que un 69% prevé aumentar o mantener sus plantillas. No obstante, un 66% cree que no recuperará la facturación de niveles preCovid hasta al menos el año 2022.

