El 38% de los consumidores admite que devolverá productos adquiridos durante el periodo navideño

Como es habitual, los móviles inteligentes y las consolas son los productos estrella para las Navidades. En el caso de los smartphones, este año Apple consigue posicionarse como la marca más demandada. No obstante, el último modelo lanzado por la compañía, el iPhone 14, no se encuentra entre los más buscados, sino que lo sustituye los modelos anteriores, como el iPhone 13 y el iPhone 11, más asequibles a su bolsillo.

La Navidad es sinónimo de celebración, reunión con familiares o amigos, lotería y regalos. Pero este año, además, viene marcada por la inflación, situación que ha provocado que los consumidores adelanten sus compras para aprovechar las ofertas y así conseguir los mejores precios. No obstante, a veces algunos productos no terminan de convencer y acaban regresando de vuelta a la tienda.

You May Also Like