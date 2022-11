el 31% se encuentra en situación de desempleo y sin expectativas de mejora a corto plazo

Así, la experiencia es para muchos “el obstáculo más grande”, tal y como señala Irene. “O eres becario, o necesitas tres años de experiencia, no hay término medio”, lamenta. Ante esta situación, la opción más recurrente es continuar estudiando . Mientras que Virginia se ha planteado empezar un curso superior en administración, Irene ha pensado en un máster, pero los problemas aparecen al instante. “No puedo permitírmelo si no trabajo, es muy caro”, manifiesta la catalana.

Ante este escenario, muchos se sienten “atascados”. “Hace más de dos años que acabé mis estudios y desde entonces me ha resultado muy complicado encontrar un trabajo relacionado con mi formación”, explica Irene López, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas. Su último trabajo concluyó a finales de agosto, en un puesto muy alejado de sus estudios. “Las condiciones laborales no eran las mejores y, cuando hicieron recortes en la plantilla, se acabó mi contrato”, explica.

