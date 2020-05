El 31 de mayo se celebra el Día Mundial del tabaco, un hábito que aumentó con la crisis del coronavirus

Dejar de fumar de repente no es lo ideal si se quiere tener éxito en abandonar este hábito. Por eso, a partir de la fecha elegida conviene ponerse pequeños objetivos. Cada semana se reducirá el número de cigarrillos que inicialmente se consumían . Así, hasta llegar a no tomar ninguno.

Una vez superados los consejos anteriores, hay que poner una fecha. Sin embargo, es importante que si la razón por la que se fuma es el estrés no conviene empezar a dejar de fumar en una época en la que se sepa que habrá una gran carga de trabajo . Sucede lo mismo si es el aburrimiento el causante. En este caso empezar en vacaciones puede no ser lo ideal.

Algo importante es que dejar de fumar no es obligatorio. Por lo tanto, una vez se saben las razones por las que se fume se deben considerar los motivos por los que se quiere dejar este hábito . Si no hay ninguno, va a ser muy difícil que esto llegue a buen término. Algunas razones pueden ser:

