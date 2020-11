‘El 3 de Noviembre viene, el 3 de Noviembre va y yo con mi…’

Se trataría de estaciones cortas, en donde nuestro poeta nacional Álvaro Menéndez Franco, vestido con su saco blanco cartagenero, hablaría de historia patria a siete conocidos míos de diferentes comunidades de los campos del distrito de la Pintada de Coclé. Menéndez Franco disertaría de Panamá, como él solo sabe hacerlo, ante lo que he considerado, por haberlo observado, que es una costumbre de una casta de personalidades del campo (pocos quedan), que se han acostumbrado a no “apearse” nunca de sus caballos cuando acuden a determinados lugares, formando un círculo de cabalgaduras que conversan entre ellos o se embriagan, si es el caso, y en donde los sombreros de junco hacen imágenes diversas por la forma en que se acomoda y descansa cada vaquero sentado en su caballo, mientras escucha o habla.

