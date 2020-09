“El 25% de los comercios de proximidad cerrarán por el impacto del coronavirus”

El presidente de los comerciantes, para evitar la quiebra de miles de comercios, invita a los españoles a no sucumbir al miedo y a “comprar lo necesario, no lo imprescindible”. Ello, recalca, ayudaría al conjunto de la economía española.

Sin embargo, el panorama no es nada halagüeño. “El 25% de los comercios de proximidad cerrará a finales de 2020 y esperamos que no sean más», según augura el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo.

