El 23 de noviembre, fecha clave para el pacto del bicentenario

Cortizo invitó “formalmente” a los jefes de los colectivos políticos al pacto del bicentenario “Cerrando brechas”, que tiene previsto anunciar posiblemente el próximo 23 de noviembre. No obstante, según los propios participantes, en la reunión de ayer no quedó nada concreto. Lo único claro es que hará la “convocatoria”.

