El 2021, Panamá y el mundo

En materia de seguridad, la celebración de la Conferencia de Estados parte del Tratado de No Proliferación Nuclear estará revestida de una importancia especial. Ante la expiración del “New START” (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas) y las tensiones nucleares con Corea del Norte e Irán, será obligante que Panamá asuma un rol proactivo en dicha conferencia. Nuestro país, como Estado parte del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y del Tratado de Tlatelolco, debe abogar por la continuación de los mecanismos bilaterales de control de armas nucleares entre EE.UU. y Rusia, y por un camino real hacia el desarme por parte de las potencias nucleares reconocidas y no reconocidas. Además, Panamá debe observar con mucha atención el desenvolvimiento de la relación EE.UU.-China, el replanteamiento de la relación EE.UU.-Unión Europea (con una posible cumbre en Bruselas, Bélgica), y el futuro de la Organización del Tratado Atlántico Norte y su nuevo concepto estratégico.

Todos los años, el Council on Foreign Relations de los Estados Unidos de América (EE.UU.) publica una serie de escritos que tratan de informar al público en general sobre los diversos asuntos de interés que dominarán las relaciones exteriores y la política internacional en el año nuevo. Para el 2021, es muy difícil imaginar que otro tema distinto a la pandemia y a las campañas de vacunación domine la agenda global. No obstante, si algo nos ha demostrado el 2020 y la pandemia es que el desenvolvimiento de los acontecimientos globales es imprevisible, por lo que vale la pena prepararse y contar con una estrategia coherente para incidir en la arena internacional y aprovechar las posibles coyunturas que se presenten.

