El 11 ideal del Guard1anes 2021

El mediocampista del Cruz Azul no únicamente podría ocupar el puesto como uno de los elementos del once ideal, ya que ante su buen rendimiento sin duda podría ser estar en la pelea como uno de los mejores futbolistas del campeonato, ya que en el presente torneo suma un total de cinco asistencias y dos anotaciones, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo de Juan Reynoso para mantener a la máquina celeste en el primer sitio del certamen.

