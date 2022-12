El 10% de los titulares de los abonos gratuitos de Media Distancia de Renfe hace un uso fraudulento de ellos

En concreto , Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren. Aunque solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, el operador ferroviario no expedirá un nuevo abono asociado a ese titular para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días desde la anulación.

Por todo ello, el Ministerio ha decidido pasar a establecer un régimen sancionador , principalmente porque ese uso indebido afecta al resto de viajeros que o bien tienen un abono y lo usan de forma correcta o no tienen un abono y necesitan viajar en esa relación pero no pueden porque el asiento está reservado, aunque finalmente nadie viaje en él.

