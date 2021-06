El 1 de julio será el juicio por estafa a Corprensa

Originalmente, estaba programado para el 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2019, pero no se celebró porque no se habían practicado unas diligencias admitidas como pruebas, a solicitud de la defensa.

El próximo 1 de julio, a las 10:00 a.m., se celebrará el juicio a José Antonio Carrizo Mérida, representante legal de la compañía In House Adversiting Inc., y Aida Tejada Garagate, exjefa de cobros de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) , por la presunta comisión del delito de estafa agravada en perjuicio de esa empresa editorial.

