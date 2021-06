Ejercicio, indispensable también para personas con movilidad reducida

Ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico ayuda a fortalecer al corazón, a mantener a raya la báscula e incluso a fortalecer el sistema inmune, por eso es tan importante ni dejar de hacerlo, incluso si estamos en una silla de ruedas, porque no solo consiste en andar deprisa, correr o bailar, también es un ejercicio aeróbico una bicicleta estática, una bicicleta de manos, nadar (hay natación adaptada), hacer zumba con los brazos, boxeo, etc. Lo ideal es hacer media hora cada día o, al menos, tres días a la semana

Es lógico que las personas con movilidad reducida tienda a moverse menos, pero no sólo por una cuestión de capacidad, sino porque pueden padecer dolores crónicos y muchas veces sienten que no pueden hacerlo. Sin embargo, siempre que tengan movilidad en alguna parte del cuerpo, sea cual sea, deben moverse, aunque cueste un esfuerzo extra. Y es que, como demuestran muchos estudios, estas personas tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir problemas cardiacos, accidentes cerebrovasculares, diabetes e incluso ciertos tipos de cáncer que aquellas personas que conservan su movilidad y flexibilidad .

Cada vez más estudios confirman los múltiples beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud física y mental en personas de cualquier edad. Por eso, sean cuales sean nuestras capacidades, llevar una vida activa es indispensable para mantenernos sanos. Ni siquiera tener una movilidad reducida es excusa para no realizar algún tipo de actividad, pues existen multitud de ejercicios adaptados a los 2,5 millones de personas en España que tiene algún tipo de limitación en su movilidad , y para muchos de ellos no tenemos ni que salir de casa.

