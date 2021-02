Ejecutivo vinculado a corrupción deja Pemex

Miguel Ángel Lozada, exdirector de Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP), abandonó la compañía y se espera que el coordinador de asesores de la unidad, Ángel Cid Munguía, lo reemplace, al menos temporalmente, según dos personas con conocimiento del asunto, que solicitaron no ser identificadas ya que no están autorizadas a hablar en público.

