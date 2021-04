Ejecutivo, sin definir procedimiento para escoger a nuevos magistrados de la Corte Suprema

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que desde la llegada de Cortizo hay suficientes elementos para analizar y concluir que los problemas de la justicia no son de personas o sus méritos individuales: “Es la inexistencia de herramientas para el perfeccionamiento de la justicia y un marco legal sin actualizar”. Señaló que ya hay perfiles analizados y no hay que volver a evaluar, “lo que queda sin definir es con qué herramientas llegará una persona a ocupar un cargo en el Órgano Judicial, plagado de carencias” .

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recordó que después de entrevistar y evaluar a los aspirantes, esa comisión remitirá un informe con una lista no mayor de 15 personas recomendadas. “Esto nunca se ha respetado en las diferentes ocasiones donde se ha delegado a la Comisión del Pacto de Estado se les ha indicado que no pueden marcar preferencias o indicar recomendaciones y deberá remitir la lista completa de quienes presentaron su candidatura con los correspondientes comentarios”, dijo.

