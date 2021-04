Ejecutivo oficializa procesode selección para magistrados

Los integrantes de la comisión recibirán los documentos de los aspirantes en un plazo no mayor de 10 días y tendrán no más de 15 días calendarios para realizar las entrevistas y evaluación de estos, presentar sus consideraciones y remitir al Consejo de Gabinete la lista en orden alfabético. Deberá remitir el informe “sin recomendaciones ni puntuaciones de los aspirantes, con su respectiva documentación”.

You May Also Like