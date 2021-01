Ejecutivo extiende por seis meses el control de precios en 14 productos

La Acodeco informó que tras una consulta no vinculante que se le hizo a la institución respondió de manera positiva para extender la vigencia la vigencia de los efectos del Decreto Ejecutivo No. 165 de 2014, que norma el control de precios en los productos..

De acuerdo con un comunicado de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) la Comisión de Ajustes de Precios recomendó al Ejecutivo extender de forma temporal la medida “para asegurar que una posible desregularización no genere un incremento no justificado en productos considerados de mayor sensibilidad”.

