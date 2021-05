Ejecutivo deja en firme quiénes entrevistarán a los aspirantes a magistrados

Entre estas estarán un representante del Ejecutivo, Judicial, y Legislativo. Pero por lo general estos se levantan de la mesa para que no haya conflicto de intereses, ya que el presidente de la República debe enviar a la Asamblea las designaciones (ver tabla). La Comisión tendrá hasta 25 días para todo el proceso, el cual empezará a contarse desde el cierre de las postulaciones. Carlos Lee, vocero de la Comisión dijo que aún no han fijado una fecha para reunirse.

You May Also Like