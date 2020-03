Ejecutivo decreta cuarentena total de manera indefinida

Asimismo, aseguró que la banca no ejecutará las hipotecas de los afectados por la pandemia y que no puedan pagar sus respectivas letras.

También informó que se reducirá 50% el monto de la factura de luz a aquellas personas cuyo consumo no supera los 300 kilovatios. Dijo que no se cortará ese servicio ni el de agua o internet a quienes no puedan pagar sus facturas en los próximos tres meses.

