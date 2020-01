Ejecutivo de Facebook reconoce que la red social ayudó a elegir a Trump

“Eso no quiere decir que no hay una línea” trazada por Facebook, advierte Bosworth, mencionando el ejemplo de la incitación a la violencia.

“Creo que la respuesta es sí, pero no por las razones que todos piensan”, responde en el texto titulado “Reflexiones para 2020” , difundido el martes primero por el New York Times y luego por el propio autor.

You May Also Like