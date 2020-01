Ejecutiva de Huawei busca evitar extradición a EEUU en corte canadiense

Sus abogados, sin embargo, expondrán que el caso no llega a ser un fraude y que en cambio se trata de un intento de Estados Unidos de forzar sus sanciones contra Irán, que no han sido secundadas por Canadá.

El fundador de Huawei estimó en una entrevista con el diario canadiense The Globe and Mail que Washington usó a su hija en su lucha con el gigante de las telecomunicaciones. Estados Unidos sospecha que el grupo tiene lazos con el gobierno chino y posiblemente incurre en espionaje.

