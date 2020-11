Ejecutarán plan de emergencia para mejorar suministro de agua en Arraiján

La Gobernadora Smith enfatizó que se requiere de un suministro continuo de agua potable en este distrito, para poder c umplir con la estrategia del Ministerio de Salud ( Minsa ) para c ontener los casos de la COVID-19. El distrito de Arraiján es una de las regiones del país en donde el Idaan, abastece a cerca de 40 comunidades de los corregimientos de Veracruz y Arraiján cabecera por carros cisternas. Aproximadamente 61,740.000 galones de agua son distribuidos en estas áreas.

