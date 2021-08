Ejecuciones públicas, amputaciones por robar, latigazos, burkas… así gobiernan los talibanes en Afganistán

Además, muchos son los derechos que se ven mermados para las mujeres que viven bajo control talibán. Quizás uno de los mas visibles, aunque no el único, es la obligación de vestir con el burka , prenda que cubre el cuerpo de la mujer de forma que no se le vea ninguna parte.

No obstante, pese a que las tropas extranjeras han permanecido en Afganistán hasta ahora, la realidad es que no consiguieron derrocar por completo a los talibanes , que siguieron realizando acciones armadas y lanzando ofensivas contra al ejercito afgano y las tropas internacionales.

